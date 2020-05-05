Губернатора и полицию обвинили в незаконном закрытии Челябинска от иногородних

Общественники требуют у прокуратуры проверить действия губернатора Челябинской области Алексея Текслера и полиции в период пандемии COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юрист и общественник Ярослав Щербаков направил в прокуратуру Челябинской области обращение о проверке законности действий полиции и губернатора в условиях режима повышенной готовности. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Пока люди в садах и на дачах, власть решила озаботиться соблюдением режима самоизоляции, – пишет челябинец. – Губернатор попросил полицию проверять всех, кто остался в городах (Челябинск, Златоуст), а тех, кто хочет приезжать в Челябинск без регистрации, не пускать или пускать «огородами».

В итоге действия полиции спровоцировали пробки и сложности в снабжении для тех, кто продолжает работать, отмечает общественник. И напоминает, что аналогичные меры уже применялись в начале апреля на границе Челябинской области, но после заявления премьера российского правительства Михаила Мишустина о недопустимости перекрытия границ субъектов Федерации были быстро свернуты.

При этом ни в этот раз, ни в предыдущий никаких официальных распоряжений, ограничивающих доступ в Челябинск, не принималось, подчеркивает южноуралец.

Еще одна претензия связана с анонсированным Алексеем Текслером введением обязательного масочного режима с 12 мая. «Раздавать маски бесплатно никто не собирается, несмотря на правила, установленные правительством, – напоминает челябинец. – И опять никаких официальных распоряжений нет, никто не хочет брать и нести на себе ответственность».

Челябинск, Виктор Елисеев

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