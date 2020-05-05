В Челябинской области храм закрыли на карантин после положительных тестов на COVID-19 у сотрудниц

В южноуральском селе храм закрыли после положительных первичных тестов на коронавирус у сотрудниц.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», закрыт приходской храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Булзи Каслинского района после того, как четыре сотрудницы были госпитализированы с COVID-19 и пневмонией. Сообщение об этом размещено на социальной странице прихода.
«Приход закрыт на карантин, так как у нескольких человек выявлено заболевание пневмонией и COVID-19. Они находятся в больнице Челябинска. Несколько сотрудников отправлены на самоизоляцию по домам. У всех взяты тесты. Обращаемся к людям, которые посещали богослужения, начиная с пасхального, с настоятельной просьбой уйти на карантин и не посещать другие храмы города и области, внимательно следить за здоровьем. Простите нас. Просим молитв о здравии болящих: монахини Феодосии, инокини Иулиании, послушницы Елены, помощницы Марины – это те, кто на лечении», – говорится в посте.
В митрополии рассказали, что у трех сотрудниц первый тест на коронавирус дал положительный результат, у одной – отрицательный.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.05.20
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