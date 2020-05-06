В Челябинскую область из-за границы прибывают несколько десятков человек

Южноуральцы продолжают возвращаться из границы: в ближайшее время в область прибудут 32 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном правительстве, пятеро южноуральцев прилетели из Турции – борт приземлился в Уфе. Еще 27 человек едут из Таджикистана через аэропорт Кольцово. Проявлений инфекции ни у кого нет.

Все прибывшие проведет 14 дней в обсерваторе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.05.20

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