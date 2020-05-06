В Златоусте полыхает закрытая городская свалка

В южноуральском муниципалитете власти не могут справиться с горящей свалкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская свалка, переставшая действовать в 2019 году, остается острой проблемой для Златоуста. Вот уже несколько дней власти не могут справиться с начавшимся на ней пожаром. Об этом жители города сообщают в социальных сетях.

«С Уреньги тянется дымный смог... Дышать нечем! Неужели так свалка дымит?" – пишут горожане. «Мимо проезжали, все в дыму, жуть. Горит, и никого там нет, и никто не тушит. Так и будет дымить все лето», – рассказывают южноуральцы.

«Город буквально накрыло сизой пеленой, образованной открытыми и эндогенными возгораниями, – рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. – После десятков обращений жителей в разные инстанции, открытый огонь удалось временно сбить. Однако после того, как местные СМИ заявили о победе над огнем, свалка заполыхала вновь».

В настоящее время свалка находится на балансе МБУ «Благоустройство». Именно эта организация должна заниматься тушением эндогенных пожаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.05.20

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