Река под Челябинском превратилась в зловонную лужу

Министерство экологии Челябинской области разбирается с неожиданным преображением руки Биргильда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрязнение реки произошло в районе СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщила челябинка Наталья Мартынюк.

«Даже не знаю, как это назвать: зловонная лужа, вязкая жижа, – написала горожанка на своей странице в социальных сетях. – Итак: Бутаки, СНТ «Железнодорожник», Биргильда, которая, кстати, впадает в Миасс, а та в Шершневское водохранилище. Полноводная река вмиг помутнела, покрылась пеной и стала сильно вонять краской. Массовая гибель рыбы – бонус к увиденному. Хотя некоторые мальки еще подают признаки жизни. Кратковременные. Накануне тут ремонтировали мост. Но отчего-то буро-серой стала вода».

По словам челябинки, из реки уже начали качать воду для полива своих участков садоводы.

В министерстве экологии Челябинской области заявили, что к месту загрязнения направят специалистов, чтобы установить источник загрязнения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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