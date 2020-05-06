На Южном Урале продолжается рост заболеваемости COVID-19

Число подхвативших коронавирусную инфекцию южноуральцев продолжает расти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 мая в регионе подтверждены 855 случаев заболевания COVID-19 (+ 27 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 716 человек. 124 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 8 человек. Из них 5 – от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

Челябинск, Виктор Елисеев

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