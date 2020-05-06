Масок нет, но они обязательны: в Челябинской области введен масочный режим

В Челябинской области ввели обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим, согласно документу вводится с 6 по 11 мая включительно и далее с 12 мая. Южноуральцы должны находиться в масках во всех местах общего пользования: магазинах, аптеках, банках, парикмахерских, медучреждениях, общественном транспорте, включая такси, во всех работающих организациях и предприятиях.

При этом все работающие организации, предприятия и аптеки должны обеспечить определенный запас масок (какой – не указывается) и ежедневно отчитываться перед органами местного самоуправления.

С 12 мая руководители организаций всех форм собственности, оказывающих услуги населению, должны обеспечить контроль за использованием сотрудниками масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Кто должен обеспечивать сотрудников СИЗами в данном документе не сообщается. Как правило, работодатели заставляют сотрудников приобретать маски самостоятельно.

Между тем, маски найти в продаже по-прежнему сложно. Сотрудники РИА «Новый День» задали запрос «маски медицинские» на сайтах четырех сетевых аптек. Маски обнаружились только в одной. Цену – 35 рублей за штуку назвать разумной сложно.

Несмотря на то, что при Областном аптечном складе начал работать цех по пошиву СИЗов, на сайте учреждения их нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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