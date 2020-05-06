Прокуратура требует возбудить уголовное дело по строительству пристроя Челябинской оперы

Прокуратура Челябинской области направила в СКР материалы проверки о хищении бюджетных средств при строительстве здания.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства при строительстве здания вспомогательного назначения ОГБУК «Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки».
Возведение объекта осуществлялось в ходе подготовки к проведению в 2020 году на территории Челябинска саммитов ШОС и БРИКС.
«В рамках исполнения государственного контракта приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 920 тысяч рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновников министерства строительства и инфраструктуры региона, являющегося генеральным заказчиком строительства, а также представителей руководства ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выполнявших приемку работ, по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также в отношении работников подрядной организации по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.05.20
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