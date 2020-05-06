52% случаев COVID-19 в Челябинской области проходят без симптомов

Власти Челябинской области раскрыли статистику течения пандемии коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень заболеваемости в регионе составляет около 24 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, ранее стало известно, что число заболевших коронавирусной инфекцией южноуральцев достигло 855 человек. При этом, по словам главы региона, чуть больше 13% от всех случаев дал больничный очаг в Златоусте.

Завозные случаи COVID-19 составляют 12% от общего числа заболеваний, 35% – контактные. 20% заболеваний выявлено в ходе тестирования пациентов с внебольничными пневмониями. Еще 13% – при тестировании групп риска, в том числе с признаками ОРВИ.

При этом в 52% случаев болезнь протекает без клинических проявлений, 44% пациентов имеют легкую и средние степени заболевания, около 4% переносят болезнь в тяжелой форме. При этом, по словам Алексея Текслера, без клинических проявлений болеют 66% молодых пациентов, у пожилых пациентов это происходит лишь в 33%. «У каждого пятого заболевание осложняется пневмонией. Причем частота заболеваемости пневмонией в старшем возрасте выше. Это каждый третий заразившийся», – добавил глава региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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