Дело о столкновении мусоровоза и маршрутки в Челябинске направлено в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело по факту ДТП, произошедшего с участием маршрутного автобуса и мусоровоза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Копейска. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Именно копейчанин управлял в августе прошлого года мусоровозом ООО ПКФ «Экотранс», который ночью на проезжей части улицы Блюхера, превысив скорость, столкнулся с микроавтобусом «Пежо Боксер», двигавшимся в попутном направлении с 6 пассажирами в салоне.

После столкновения с КАМАЗом маршрутка опрокинулась, при этом 18-летняя девушка и женщина выпали из салона автобуса на проезжую часть.

В результате ДТП пассажирам автобуса, а также пассажиру мусоровоза причинены различные телесные повреждения, при этом девушка от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении.

Потерпевшим по уголовному делу – матери погибшей девушки и пассажиру, получившему тяжкий вред здоровью, ООО ПКФ «Экотранс» в полном объеме возмещен причиненный вред.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, кроме того, состоял на учете в связи с употреблением наркотиков.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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