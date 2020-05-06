В Челябинске с самолета сняли тонну странной красной икры

В аэропорт Челябинска поступило более 1 тонны икры с признаками разморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 30 апреля при проведении государственного ветеринарного контроля в отношении поднадзорного груза, прибывшего днем ранее в аэропорт Челябинска, специалисты ведомства обнаружили 1040 килограммов соленой замороженной икры кеты, прибывших из Магаданской области с нарушением температурного режима.

Согласно представленным документам, отправителем продукции является ООО «Рыбная компания» (Магадан), получателем – ООО «Гриндэй» (Екатеринбург),

В ходе проведения государственного ветеринарного контроля груза установлено, что температура в толще продукции составляет -3,4 градуса по Цельсию, что противоречит требованиям технического регламента. Это может свидетельствовать о возможной разморозке икры в пути следования.

Получателю продукции выдано предписание. Он вызван из Екатеринбурга в Челябинск на составление протокола. 6 мая фирму оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Икра помещена на изолированное хранение до получения результатов лабораторной экспертизы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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