Заместителю главы южноуральского минстроя предъявили обвинение

В Челябинской области заместителю министра строительства и инфраструктуры предъявлено обвинение в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры Татьяне Антоновой предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновница получила взятку в 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По ходатайству следователя СК судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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