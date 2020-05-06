В Челябинске с подозрением на COVID-19 госпитализировали кондуктора

В Челябинске с подозрением на коронавирус госпитализирована кондуктор автобуса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще пять сотрудников, контактировавших с женщиной, отправлены на самоизоляцию. Руководство компании «Общественный городской транспорт» эту информацию подтверждает, но пока не сообщает, на каком маршруте работала кондуктор.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 06.05.20
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