В Челябинске с подозрением на COVID-19 госпитализировали кондуктора

В Челябинске с подозрением на коронавирус госпитализирована кондуктор автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще пять сотрудников, контактировавших с женщиной, отправлены на самоизоляцию. Руководство компании «Общественный городской транспорт» эту информацию подтверждает, но пока не сообщает, на каком маршруте работала кондуктор.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.05.20

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