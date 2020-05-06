Власти организовали в Челябинске километровые автомобильные пробки (ВИДЕО)

Власти устроили в Челябинске километровые автомобильные пробки.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с низкой самодисциплиной южноуральцев, в начале мая на въездах в Челябинск были выставлены дополнительные полицейские посты.

В рамках операции «Тоннель» останавливают весь транспорт, въезжающий в областной центр: выясняют, куда и зачем люди едут. В результате возникают огромные пробки.

Одну из таких образовавшихся сегодня в городе пробок показали в соцсетях участники группы «Челябинский транспорт».

Пробка на Копейском шоссе

«Такой же кошмар на Меридиане: от кольца Новороссийской до СНТ «Колющинец», – рассказывают горожане.

«На Курганском третий день такая шляпа...» «Уже час в пробке стою».

О километровых пробках сообщили и те, кто сегодня въезжал в город через ЧМЗ и АМЗ.

«Вот бы из администрации губернатора кого-нибудь в эту пробку засунуть. Это же ужас, что делается!» – возмущаются южноуральцы.

Отметим, что тех, у кого в городе нет регистрации и причину их визита сочтут не достаточно серьезной, могут в Челябинск и не пропустить.

С какой целью все это делается, не совсем понятно: индекс самоизоляции в Челябинске, несмотря на кордоны, соответствует докоронавирусному периоду, то есть на улицах очень много людей. Скверы и парки забиты гуляющими, на спротплощадках полно народу.

Власти ситуацию никак не комментируют, лишь заявляя, что контроль на въездах в город 11 мая будет снова ужесточен.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.05.20

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