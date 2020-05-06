В Челябинске пересмотрели приговор чиновнику, промышлявшему взятками

В Челябинске пересмотрели приговор чиновнику, бравшему взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, установлено, что Спицын, являясь заместителем главы Металлургического района, в июле 2018 года получил через посредника вознаграждение от подрядчика в размере 17,3 тысячи рублей, а через несколько месяцев пытался получить через посредника значительную взятку за ускоренное согласование объемов работ по кошению газонной травы на территории района, своевременную оплату стоимости указанных работ и общее попустительство по службе.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что осенью 2018 года чиновник внес в официальный документ заведомо ложные сведения о дате выполнения подрядчиком работ по муниципальному контракту, их видах и объему.

В ноябре 2019 года Металлургического районного суда Челябинска признал Спицына виновным в получении взятки (ч. 1, ст. 290 УК РФ), покушении на получение взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 290 УК РФ), в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Чиновнику назначили наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев условно, с испытательным сроком два года, со штрафом в размере более 235 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти и выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок три года.

В областной суд приговор обжаловал прокурор, настаивая на его отмене.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.05.20

Глава Минздрава РФ доложил Путину, что все врачи вовремя получают доплаты за коронавирус. / Министр труда РФ отчитался о детских выплатах. / Смог провисит над Южным Уралом до конца рабочей недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»