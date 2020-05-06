В Челябинске депутат-единоросс «пометил» плитку, купленную на бюджетные деньги

В Челябинске депутат-единоросс решил попиариться за счет городского бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорается вокруг благоустройства в Центральном районе Челябинска. В майские праздники один из депутатов Центрального районного совета, единоросс Марсель Хазиев поставил себе в заслугу по организации работ по замене покрытия на тротуарах всего района.

«Работы по строительству новых тротуаров продолжаются по всему Центральному району. На замену дырявому асфальту приходит современная плитка», – рассказал парламентарий на своей странице в социальных сетях, сопроводив пост снимками, где на паллетах с тротуарной плиткой наклеены листовки «Хазиев работает».

На неуклюжую рекламу обратил внимание урбанист Лев Владов. «Мэрия разыграла большой контракт на укладку плитки в центре за деньги горожан. Сегодня на паллетах с плиткой и всех столбах, где идут работы, появились наклейки «Хазиев работает», – возмутился челябинец. – Для тех, кто не в курсе: Марсель Хазиев – депутат 9 округа Центрального района. Единоросс, на сентябрьских выборах он победил с 40% голосов. Выставление чужой работы за свою – это, конечно, пробитое днище. Очевидно, депутат усиленно держит партийную марку».

Последнее замечание вполне оправдано: в региональном отделении «Единой России» регулярно призывают однопартийцев использовать национальные проекты по благоустройству, а также строительству и ремонту дорог для рекламы «партии власти».

Неудивительно, что Марселя Хазиева обескуражила реакция общественника на его пиар-акцию. «Задача депутата – отстаивать интересы своих избирателей, часто решать вопросы публично или внутри структур, привлекать финансирование на свой район, свой округ, проводить акции, привлекать внимание к проблемам, – заявил он в свое оправдание. – Не нужно путать исполнительный орган власти, который организовывает всю процедуру работ, закупок. Все это – народные деньги, платежи ЖКХ или налоги. Депутат – представитель народа, должен показывать своим избирателям, что именно благодаря их участию в выборах решаются вопросы ЖКХ, благоустройства и иные вопросы. Вся активность жителей идет через их представителя – депутата, которого они выбрали»

Правда, на вопрос в комментариях указать, какой именно объем финансирования он лично привлек в район, депутат ответить не смог. К тому же, попиариться он решил почему-то на благоустройстве всего Центрального района, тогда как представляет интересы избирателей лишь одного из избирательных округов.

Впрочем, мэрию выходка единоросса оставила практически равнодушной. Единственное, что вызвало недовольство – листовки на столбах, которые вице-мэр Александр Егоров попросил убрать, так как они «замусоривают городскую среду». Что депутат обещал сделать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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