В Челябинске только что отремонтированные дороги снова сошли вместе со снегом

Общественники призвали власти Челябинска обязать подрядчика устранить дефекты на дорогах, отремонтированных в 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты направили в мэрию областного центра реестр участков, на которых выявлены недостатки.

Многочисленные предупреждения общественников о последствиях некачественного ремонта не были приняты во внимание, сетуют челябинцы. Результат ожидаемый: ряд улиц, на которых работы приняли в 2019 году, вновь нуждаются в ремонте. За это должен заплатить подрядчик, а не город, уверены эксперты.

«Мы провели рейд по челябинским дорогам, сделали выводы и настаиваем на устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств. Сейчас у города есть на что потратить деньги, устранение последствий халатности подрядчика – не та статья расходов, которую Челябинск может себе позволить. Также напоминаем о необходимости жесткого контроля и принятии своевременных мер воздействия на исполнителя, – заявил представитель общественников. – На одном из совместных выездов в прошлом году подрядчик ответил на наши замечания фразой, что «таких дорог мы еще не видели». К сожалению, такие дороги мы в Челябинске наблюдаем каждый год, как только сходит снег».

Характер дефектов говорит о том, что нарушения со стороны подрядчика носят систематический характер, сообщил эксперт, охарактеризовав состояние большинства отремонтированных дорог в 2020 году как «одна сплошная трещина».

Так, поперечными трещинами пошел асфальт на улице Колющенко, практически на всем протяжении улиц Доватора, Худякова, Курчатова, Воровского, Энгельса, Лесопарковая, Северная, Братьев Кашириных, Академика Сахарова, Копейском шоссе и других. Появление ям на этих участках в ближайшие сроки неизбежно. Ловушки для автомобилистов в виде проваленных люков и ям появились на улицах Самохина, Горького и Бажова, Цвиллинга, Сони Кривой, а также на многострадальных участках по Энгельса и Доватора.

Кое-где подрядчик, очевидно, торопясь, и вовсе недовыполнил свои обязательства. Так, жители улицы Российской лишились тротуара, который разрушили при дорожных работах и не восстановили.

Эксперты подчеркивают, что большинство из разрушающихся дорог было отремонтировано по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В начале 2020 года Челябинск «прославился» грандиозным скандалом, когда по сигналу общественников специалисты главного контрольного управления подняли все данные по ремонту по БКАД. Были подтверждены опасения челябинцев и сделано заявление о том, что в результате халатности подрядчика городская казна понесла колоссальный ущерб – более 56 миллионов рублей. Несмотря на это, новый контракт на ремонт основной части челябинских дорог по нацпроекту вновь получил скандальный подрядчик ООО «Нижавтодорстрой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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