Уральские металлурги «расширяют штат» цифровых помощников

ООО «ММК-Учетный центр» «расширяет штат» цифровых помощников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», набирает обороты масштабный проект по внедрению цифровых помощников в ООО «ММК-Учетный центр» (входит в Группу ПАО «ММК»).

В рамках проекта сотрудники ООО «ММК-Учетный центр» совместно с Центром компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» реализовали более 15 инициатив по применению программных роботов. В их числе – внедрение программного робота, который помогает сотрудникам ООО «ММК-Учетный центр» формировать справки по форме 2-НДФЛ для работников Группы.

Заявки на получение справки по-прежнему оформляются работниками Группы ПАО «ММК» через мобильное приложение «Мой ММК», а вот далее запрос попадает не к бухгалтеру, а к цифровому помощнику – программному роботу. Из каждой заявки робот собирает всю необходимую информацию о заявителе и периоде, за который нужно сформировать справку, по собранным данным в корпоративной информационной системе формирует справки по установленным шаблонам. В результате формируется пакет справок, которые бухгалтеру требуется только проверить, подписать и выдать работнику.

За 4 месяца программным роботом сформировано более 4 тысяч справок для работников десяти Обществ Группы ПАО «ММК». Внедрение цифрового помощника позволило сократить нагрузку на сотрудников ООО «ММК-Учетный центр», особенно в моменты пиковых нагрузок, когда количество запросов особенно велико, а также повысить качество оказания услуги работникам Группы ПАО «ММК» по выдаче справок 2-НДФЛ.

Опыт ООО «ММК-Учетный центр» подтверждает – роботизация бизнес-процессов, реализуемая в Группе ПАО «ММК» в рамках стратегической инициативы Индустрия 4.0, является эффективным инструментом повышения эффективности предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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