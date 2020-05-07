На Южном Урале скончался еще один человек, зараженный коронавирусом

В Челябинской области скончался еще один человек, зараженный коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, женщина 67 лет страдала сердечной недостаточностью.

За сутки число зараженных COVID-19 на Южном Урале увеличилось на 44 человека. Всего с начала эпидемии инфекция подтверждена у 899 человек. 148 из них уже выписаны. 9 скончались.

7 переведены в медицинские учреждения по месту регистрации в другие регионы РФ. 735 продолжают лечение в южноуральских больницах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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