Южноуральцы с Чаяндинского месторождения сегодня прилетят в Челябинск

Здоровые южноуральцы с Чаяндинского месторождения, охваченного COVID-19, прибудут в Челябинск 7 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня в Челябинск прибудет борт из Якутии, который доставит группу южноуральцев, работающих на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения.

«Ожидается прибытие 98 человек с отрицательными результатами тестов на COVID-19, – уточнили в областном правительстве. – Рабочих с соблюдением всех мер предосторожности доставят на обсервацию в санаторий «Карагайский бор».

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что эвакуация южноуральцев пройдет ориентировочно 9 мая. «Всего по нашим данным, здесь осталось 199 рабочих. Сейчас мы эти цифры уточняем и выясняем кто из них с положительным, а кто с отрицательным результатом тестов. Есть позиция федерального Роспотребнадзора, вчера был селектор, что больных и заразившихся не станут вывозить из Якутии. Мы этот вопрос сейчас уточняем. Готовы, я уже об этом говорил, если наши жители с положительным диагнозом будут доставлены отдельным самолетом, забрать и их на наши госпитальные базы. Все заболевшие, если они будут в итоге перевезены, будут размещены в специализированных медицинских учреждениях», – заявил глава региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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