Педагоги Челябинска заявили о принуждении к участию в праймериз «партии власти»

В Челябинске учителя пожаловались на то, что руководство заставляет их регистрироваться для участия в виртуальном предварительном голосовании «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу несколько педагогов рассказали, что директора требуют от них зарегистрироваться на портале партии «Единая Россия» для участия в праймериз по выбору кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

Напомним, в связи с пандемией в ЕР решили провести отбор кандидатов с помощью виртуального голосования, которое пройдет с 25 по 31 мая. Для того, чтобы принять участие в праймериз, необходимо зарегистрироваться на сайте партии через портал «Госуслуги».

По словам педагогов, директора школ требуют, чтобы все сотрудники прошли такую регистрацию, а также подключили к праймериз своих родственников и знакомых. «Всех учителей нашей школы просят зарегистрироваться на портале «Единой России» для участия в электронном предварительном голосовании и подключить к процессу друзей, знакомых и родственников, – цитирует 74.ru учителя одной из челябинских школ. – У коллег из других школ аналогичная ситуация. На словах говорят, что зарегистрироваться нужно обязательно – якобы отчет требуют с директора ежедневно. Но кто его просит – непонятно».

Интересно, что многие директора школ города сами являются членами «Единой России». Решили ли они таким образом «поднять явку» на виртуальном голосовании по собственной инициативе или этого требует партийная дисциплина – неизвестно. При этом никаких объяснений подчиненных руководство не принимает. Даже отсутствие необходимого уровня доступа к порталу «Госуслуги» и необходимость во время пандемии коронавируса лично обращаться в МФЦ для подключения не считается уважительной причиной для отказа от участия в голосовании на праймериз, говорят педагоги.

В мэрии Челябинска заверяют, что никаких указаний о подобных действиях городские власти не давали. И обещают разобраться с директорами.

Напомним, в сентябре этого года должны пройти выборы в Законодательное собрание Челябинской области. Кандидатов от «Единой России» для участия в них и должны быть выбраны на майских праймериз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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