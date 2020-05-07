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Четверг, 7 мая 2020, 14:38 мск

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Верховный суд разрешил не возвращать букмекерам деньги, выплаченные по ошибке

Житель Челябинска не должен возвращать полмиллиона рублей, выплаченных ему по ошибке букмекерской конторой. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне 2018 года челябинец поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1,01 на то что боксер Деян Златичанин выиграет бой у Роберто Рамиреса. Златичанин проиграл, однако кассир выплатила сделавшему ставку 505 тысяч рублей.

Букмекерская контора обратилась в суд с требованием взыскать сумму необоснованного обогащения и проценты за использование денег. Однако суд первой инстанции, а затем Челябинский областной суд отказали в удовлетворении требований. Точку в споре поставила коллегия по гражданским делам Верховного суда.

«Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового, – цитирует определение суда РИА «Новоасти». – Осуществляя выплату денежных средств, ООО «Фортуна» признала его выигравшим пари».

Верховный суд отметил, что нормы, регулирующие вопрос неосновательного обогащения, не применяются к сделкам-пари и игровым сделкам.

И напомнил, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших в них участие под влиянием обмана, насилия или угрозы.

Челябинск, Павел Зварзин

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