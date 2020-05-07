В Челябинской области директор ДК полгода получала незаконные премии

В Аше вынесен приговор директору поселкового дома культуры за присвоение бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал директора МКУ «Кропачевского поселкового дома культуры» виновной в присвоении средств, совершенном с использованием своего служебного положения.

Установлено, что женщина, не имея оснований для премирования и соответствующего распоряжения работодателя, устно приказывала главному бухгалтеру начислять себе премии и выплаты стимулирующего характера. Таким образом с ноября 2017 по май 2018 года руководитель похитила вверенные ей 218 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к уплате штрафа в 200 тысяч рублей.

Также судом удовлетворен гражданский иск Кропачевского городского поселения о взыскании с подсудимой причиненного ущерба в 183 тысячи рублей с учетом частичного возмещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.05.20

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