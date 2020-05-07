Власти Челябинска объявили о начале опрессовок

Опрессовка в Челябинске начнется с 19 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 19 мая начнется первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 2 июня в 1117 многоквартирных и 111 частных жилых домах, 70 детских садах, 52 учебных и 23 лечебных учреждениях во всех районах города Челябинска, кроме Тракторозаводского.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Кроме того, в мае по отдельному графику гидравлические испытания начнутся и в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта мэрии в разделе «Графики проведения опрессовок», 1 этап.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.05.20

В Челябинской области директор ДК полгода получала незаконные премии. / Верховный суд разрешил не возвращать букмекерам деньги, выплаченные по ошибке. / Педагоги Челябинска заявили о принуждении к участию в праймериз «партии власти». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»