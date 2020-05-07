Регоператору Челябинского кластера грозит миллионный штраф за отказ вывозить мусор после «субботников»

ФАС признала ООО «ЦКС» нарушившим антимонопольное законодательство за отказ от вывоза ТКО от уборки придомовых территорий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ООО «Центр коммунального сервиса» злоупотребило своим доминирующим положением, отказавшись от вывоза твердых коммунальных отходов, образовавшихся от уборки придомовых территорий, в рамках договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу.

С заявлениями в антимонопольную службу обратились 17 горожан, КТОС «Миасский» Центрального района Челябинска и Ассоциация «НПСО «Объединение управляющих многоквартирными домами Южного Урала» (членами являются 39 управляющих компаний).

ООО «ЦКС» является единственным участником рынка услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера Челябинской области в 2019 году. Положение хозяйствующего субъекта на данном рынке признано доминирующим.

При этом заявители указали, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в период проведения санитарной очистки придомовых территорий (в апреле – июне 2019 года) не вывозил образовавшиеся в результате такой уборки отходы.

По мнению ООО «Центр коммунального сервиса», отходы, образующиеся в результате уборки придомовых территорий, не относятся к ТКО и не включены в единый тариф регионального оператора. В связи с этим у регионального оператора отсутствует обязанность по их вывозу.

«Челябинское УФАС России в ходе рассмотрения дела детально изучило законодательство в сфере обращения с ТКО и мнения органов государственной власти, – рассказали в надзорном органе. – Установлено, что под отходами, образующимися при уборке придомовой территории, понимаются отходы от уборки, осуществляемой в рамках содержания общего имущества в многоквартирных домах. Сюда входит следующее – подметание и уборка придомовой территории, очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка и выкашивание газонов, прочистка ливневой канализации, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, а также очистка металлической решетки и приямка. В состав таких отходов входит все, что сметается с придомовой территории, в том числе опавшая листва, мелкие ветки, скошенная трава.

Соответственно, их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором».

Таким образом, в антимонопольном органе пришли к выводу, что ООО «ЦКС» обязано вывозить отходы, образовавшиеся от уборки придомовых территорий, в том числе в период санитарной очистки территорий (массовых «субботников» в апреле-июне), на основании договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу.

В своем решении ведомство указало, что действия ООО «ЦКС» весной 2019 года нарушают интересы управляющих и обслуживающих организаций, поскольку они вынуждены заключать иные договоры и расходовать средства из платы за содержание и ремонт, а также интересы неопределенного круга потребителей услуги – собственников жилых помещений в МКД, дважды оплачивающих одну и ту же услугу.

Также в ходе рассмотрения дела установлено, что в марте 2020 года ООО «ЦКС» направило в адрес управляющих организаций уведомление о необходимости заключения отдельных договоров на сбор, транспортирование и размещение отходов от «субботников» (мероприятий по уборке прилегающих территорий в 2020 году).

Челябинское УФАС России выдало предписание о необходимости отозвать данное письмо, а также не допускать злоупотребления доминирующим положением. ООО «ЦКС» должно вывозить ТКО, образовавшиеся от уборки придомовых территорий в Челябинске, в период санитарной очистки территорий, в рамках договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу, настаивают антимонопольщики.

За нарушение антимонопольного законодательства регоператор будет привлечен к административной ответственности.

Согласно КоАП РФ совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.05.20

Гитлер – герой и три ошибки в одном предложении: в Челябинске перед Днем Победы снова разгорелся скандал. / Власти Челябинска объявили о начале опрессовок. / В Челябинской области директор ДК полгода получала незаконные премии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»