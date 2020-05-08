Число официально зарегистрированных случаев коронавируса на Южном Урале вплотную приблизилось к тысяче

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Челябинской области вплотную приблизилось к тысяче.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на утро 8 мая в регионе подтверждены 967 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 68 зараженных.

188 из подтвержденных пациентов выписаны из больниц. Скончались 10: вчера умерла 81-летняя женщина, страдавшая сердечной недостаточностью.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.05.20

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