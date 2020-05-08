Число официально зарегистрированных случаев коронавируса на Южном Урале вплотную приблизилось к тысяче

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в Челябинской области вплотную приблизилось к тысяче.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на утро 8 мая в регионе подтверждены 967 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 68 зараженных.
188 из подтвержденных пациентов выписаны из больниц. Скончались 10: вчера умерла 81-летняя женщина, страдавшая сердечной недостаточностью.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 07.05.20
Самые крутые слухи недели: иногда они возвращаются всегда. / Антивирусные меры: в России растет нервозность населения и элит. / Регоператору Челябинского кластера грозит миллионный штраф за отказ вывозить мусор после «субботников». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube