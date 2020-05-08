В Челябинском филиале РАНХиГС сменилось руководство

В Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) сменился руководитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прежний руководитель Сергей Зырянов ушел в отставку и теперь будет работать главным редактором журнала «Социум и власть». Причины его ухода не уточняются.

Исполняющим обязанности директора назначен Евгений Алдошенко. Он работает в Челябинском филиале РАНХиГС с 1999 года. Начинал лаборантом отдела вычислительной техники, но уже в 2010 году стал заместителем директора филиала.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.05.20

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