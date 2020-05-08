Южноуральца, напавшего на бригаду скорой помощи, отправили в колонию

Житель Челябинской области отправлен в колонию за нападение на бригаду скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В суде установлено, что днем 22 июня 2019 года бригада скорой медицинской помощи, получив сообщение об обнаружении мужчины в бессознательном состоянии, прибыла на вызов. Южноуральца привели в сознание, после чего он начал избивать оказавшего ему помощь медика. Водитель автомобиля скорой помощи помог освободиться врачу, после чего весь экипаж скорой помощи укрылся в автомобиле. Но это не успокоило буяна. Он стал наносить удары по автомобилю скорой медицинской помощи, камнем разбил стекло двери автомобиля, попав водителю в плечо. После этого схватил деревянную палку и уже ею продолжил бить по кузову служебного автомобиля.

Утихомирили южноуральца прибывшие к месту ЧП сотрудники другой бригады медицинской помощи и наряд полиции.

Суд приговорил неадеквата к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.05.20

В Челябинском филиале РАНХиГС сменилось руководство. / Число официально зарегистрированных случаев коронавируса на Южном Урале вплотную приблизилось к тысяче. / Самые крутые слухи недели: иногда они возвращаются всегда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»