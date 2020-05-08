«Бессмертный полк» в онлайне, авиашоу и концерты у домов ветеранов: Южный Урал празднует День Победы

Несмотря на продолжение режима самоизоляции, южноуральцы намерены отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Хотя часть мероприятий решено перенести в виртуальное пространство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новом формате пройдет ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк». Все снимки и ролики, присланные участниками, объединяются в общую видеоленту «Бессмертный полк онлайн», которая будет транслироваться через социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и СМИ.

Начало трансляции в 12:00 часов 9 мая. Трансляция общероссийской акции начнется на сайте polkrf.ru в 11:00.

Также в 11:00 на странице Нового Художественного театра ВКонтакте будет представлен видеоподкаст «Прочитанному верить».

Повторение трансляции пройдет в 19:00.

Присоединятся к празднованию и другие учреждения культуры.

В 16:00 на сайте Челябинской филармонии начнется трансляция концерта «Поклонимся великим тем годам».

В 18:00 Челябинский академический театр драмы покажет спектакль «Вам возвращая ваш портрет». В это же время на сайте Камерного театра начнется онлайн-спектакль «Марьино поле».

В 19:00 в сообществе театра «Скарабей» начнется трансляция песочного спектакля «Василий Теркин». А минуту спустя в Челябинской области стартует общероссийское исполнение песни «День Победы», к которой присоединятся муниципалитеты Южного Урала. Южноуральцам предлагают в 19:00 выйти на балкон и присоединиться к акции, захватив фотографии родных – участников Великой Отечественной.

Но празднование будет проходить не только в онлайне. В течение дня у домов ветеранов Великой Отечественной войны пройдут парады воинских частей, концерты и театрализованные представления.

Концерты «фронтовых бригад» пройдут в Троицке, Верхнем Уфалее и ряде других муниципалитетов. А в Коркинском районе коллектив артистов будет ездить по улицам на автомобиле ГАЗ-АА, распевая песни военных лет.

К слову, исполнить южноуральцам предлагают не только песню «День Победы». Так, в 21:30 в Троицке и Верхнем Уфалее стартует акция «Поем двором», где жители домов смогут исполнить хором песни военных и послевоенных лет. А в Сатке, Кыштыме, Чебаркуле, Красноармейском районе и других муниципалитетах эта акцию будет продолжаться весь день.

В 12:00 в Челябинске состоится авиашоу с участием четырех многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения ++ и двух самолетов-разведчиков Су-24. Они сделают круг над Вечным Огнем и вдоль проспекта Победы уйдут на на аэродром. Все мероприятие займет до 3 минут.

А в 21:50 южноуральцев приглашают подойти к окнам и зажечь «фонарики» и свечи в знак памяти о погибших в годы войны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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