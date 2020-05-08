В Челябинской области полыхает заповедник

На Южном Урале горит Ильменский заповедник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС Миасса», за прошедшие сутки, 7 мая, в Миассе произошло 14 пожаров, 10 из которых – лесные (на общей площади 72,8 га).

Лес горел в Ильменском заповеднике, Тургоякском и Миасском лесничествах. На борьбу с пожаром, возникшем на территории Ильменского заповедника, брошены 69 человек личного состава и 16 единиц техники. С возгоранием боролись до поздней ночи. Ранним утром 8 мая на тушение вновь отправились боевые расчеты. Тушение осложняется тем, что местность каменистая, с крутыми склонами, технике не добраться.

Одновременно с ликвидацией этого пожара 43 человека личного состава и 9 единиц техники были направлены к СНТ «Северный-1», где также бушевал огонь. Возгорание площадью 33 га удалось локализовать к 21:30.

Помощь спасателей не понадобилась, однако они были привлечены к тушению лесного пожара на территории Ильменского заповедника. Сегодня заступившая на дежурство группа, также отправлена в лес.

Челябинск, Виктор Елисеев

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