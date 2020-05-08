Наркодилер из Магнитогорска получил 13 лет «строгача» за четверть кило «синтетики»

В Челябинской области огласили приговор наркодилеру, пойманному с полутысячей пакетиков наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил жителя города, виновного в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 150 тысяч рублей.

Наркодилер был задержан контрразведчиками с поличным в феврале 2019 года при изъятии из тайника крупной партии наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта.

Мужчина являлся членом организованной преступной группы, наладившей разветвленную сеть сбыта наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере на территории Челябинской области через тайниковые «закладки». В ходе обыска в квартирах, арендованных наркодилером для хранения и расфасовки оптовой партии наркотических средств на мелкие, были обнаружены и изъяты 425 упаковок, содержащих более 250 граммов α-PVP, и около 16 граммов мефедрона, что является особо крупным и крупным размерами соответственно.

В отношении других членов преступной группы следственным органом УФСБ также возбуждены и расследуются уголовные дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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