В Челябинске высокопоставленный полицейский предстанет перед судом за взятки на 4 миллиона рублей

Начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области будут судить за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции регионального управления МВД Владимира Белоносова, обвиняемого в получение взяток в особо крупном и крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2008-2016 годах южноуралец получил взятки на сумму более 3,8 миллиона рублей от владельцев квартир, в которых фиктивно регистрировались иностранные граждане. За это он закрывал глаза на «бизнес» южноуральцев, а также не проводил обязательные проверки мигрантов по адресам регистрации.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Теперь оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Белоносов отстранен от должности, но остается действующим сотрудником полиции. Окончательное решение по нему руководство полицейского главка примет по результатам судебного разбирательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.05.20

Наркодилер из Магнитогорска получил 13 лет «строгача» за четверть кило «синтетики». / Выручка малого бизнеса в России сократилась почти в два раза. / В Челябинской области полыхает заповедник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»