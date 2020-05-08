Южноуральский чиновник, обвиняемый во взяточничестве, просил отпустить его домой в связи коронавирусом

Магнитогорский чиновник, обвиняемый во взяточничестве, просил выпустить его из СИЗО в связи с коронавирусом.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Скрыпников является фигурантом уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Его обвиняют в том, что являясь начальником территориального отдела Ростехнадзора Магнитогорска, он неоднократно получал взятки от представителей коммерческих организаций за непривлечение к ответственности в случае выявления нарушений, в том числе за невоспрепятствование эксплуатации опасного производственного объекта.

На время следствия его отправили в СИЗО. Защита этот приговор обжаловала.

«Обжалуя судебный акт районного суда, адвокат настаивал на его отмене и избрании в отношении своего подзащитного более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Обосновывая ходатайство, сторона защиты указала на наличие устойчивых социальных связей обвиняемого и опасение заражения COVID-19 в условиях содержания под стражей. Областной суд, учитывая все обстоятельства, согласился с доводами суда первой инстанции и пришел к выводу, что Скрыпников может скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Поэтому Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого Владимира Скрыпникова, оставил без изменения постановление Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 25 апреля 2020 года».

Челябинск, Павел Зварзин

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