Бывший вице-мэр Чебаркуля пытался смягчить наказание за взятки

Бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов пытался добиться замены неотбытого наказания.

Напомним, в 2017 году Сафонов был признан виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом более 11 миллинов рублей.

В начале текущего года он ходатайствовал о замене оставшегося срока более мягким наказанием. Его своим представлением поддержал врио начальника ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области.

Однако 20 февраля 2020 года Озерский городской суд в удовлетворении этой просьбы отказал.

Вердикт был обжалован.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, сегодня, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденного Алексея Сафонова на постановление от 20 февраля 2020 года, оставил ее без удовлетворения, судебный акт городского суда – без изменения. «Наряду с другими обстоятельствами, учтено, что осужденный не погасил штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания. На момент рассмотрения ходатайства он оплатил менее 120 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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