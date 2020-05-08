Власти Южного Урала не готовы спасать экономику и смягчать ограничения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не смог сказать, когда начнется выход из режима жесткой самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 7 мая из больниц региона выписано 40 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Прирост выздоровевших составил 27%, это максимальный суточный показатель за все время с начала эпидемии. В целом о спаде заболеваемости можно будет говорить, когда количество выздоровевших за сутки превысит количество заразившихся. То есть когда койки начнут высвобождаться. Рассчитываю на то, что в скором времени мы к этому подойдем», – рассказал чиновник.

Однако пока власти не торопятся со снятием ограничений. Так, глава региона заявил, что в настоящее время принимать решения о снятии отдельных ограничений пока преждевременно. «Текущий режим будет действовать до 12 мая, и решения будут приняты на основании самых свежих и актуальных данных по заболеваемости по состоянию на 11 мая. Базой будут данные за последние 7 дней – это половина инкубационного периода», – заявил глава региона.

Между тем, власти некоторых регионов уже объявили о смягчении режима самоизоляции с 12 мая. Это произошло, например, в Томской области. Южноуральское правительство решило тянуть до последнего.

При этом все больше жителей региона ощущают пагубные последствия затянувшихся недовыходных. Многие занятые в непродовольственной торговле южноуральцы, по сути, остались без средств к существованию, так как работодателям попросту нечем платить им зарплату: выручки нет, а беспроцентные кредиты на выплату заработной платы банки дают лишь единицам. Эксперты с уверенностью говорят, что часть предприятий торговли наверняка закроется из-за наступившего кризиса. Это повлечет за собой высвобождение сотрудников, которые придут на и без того переполненные свободными руками рынок труда.

К тому же понятно, что дождаться окончания пандемии, сидя дома, уже не получится. Необходимо постепенно оживлять экономическую жизнь, параллельно вводя новые санитарные правила поведения (то же ношение масок в общественных местах). Но южноуральские власти предпочитают до последнего прятать голову в песок. В надежде, видимо, что само рассосется.

Нет внятного плана у чиновников и по возобновлению учебного процесса в образовательных организациях области. Так, Алексей Текслер заявил сегодня, что учащиеся 11-х классов будут готовиться к экзаменам либо в дистанционном формате, либо им разрешат очную подготовку с соблюдением мер предосторожности. Не решена и судьба девятиклассников, которым то ли придется сдавать ОГЭ, то ли нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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