Прокуратура проверит выплаты сотрудникам скорой помощи в Челябинске

Прокуратура начала проверку жалоб сотрудников «скорой» Челябинска на несправедливые доплаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат водителям скорой медицинской помощи в Челябинске, а также о недостаточном обеспечении их средствами индивидуальной защиты.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также проверит обеспеченность средствами индивидуальной защиты, – рассказали в прокуратуре. – При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования».

Напомним, ранее водители машин скорой медицинской помощи пообещали прекратить перевозить больных с пневмонией из-за несправедливого распределения доплат за работу с ковидными пациентами.

По словам водителей, это произошло при распределении региональных доплат: кому-то по итогам марта доплатили 57 рублей, кому-то – 2 тысячи. При этом деньги получил и кто-то, кто вообще ни разу не выезжал на «коронавирусных» пациентов, а кто-то из перевозивших больных с COVID-19 – не получили ни копейки, утверждают водители.

Кроме того, сотрудники станции скорой медицинской помощи рассказали СМИ, что средства защиты им выдают только при выезде к пациентам с коронавирусом, в то время как любой случай пневмонии может оказаться в итоге COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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