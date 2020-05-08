Карантин под градусом: коронавирус можно будет пить

Бренды «Самоизоляция» и «Карантин» зарегистрированы для алкогольных напитков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько алкогольных компаний подали заявки о регистрации «карантинных» брендов для будущего производства спиртного.

Так, согласно базе товарных знаков, еще до первого указа об обязательном нахождении дома (28 марта) была подана заявка на товарный знак «Самоизоляция» для выпуска водки и пива.

Для подобных напитков уже занято и название «Карантин».

Еще раньше – 27 марта – «застолбили» название «Коронавирус», сообщает telegram-канал «Сомелье». Пиво под таким брендом собираются выпускать на Алтае.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.05.20

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