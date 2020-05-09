На Южном Урале от ковидной пневмонии умер еще один человек

На утро 9 мая в Челябинской области подтверждены 1 тысяча 58 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтвержден 91 новый случай. Один человек скончался: женщина 68 лет умерла от ковидной пневмонии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.05.20

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