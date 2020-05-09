На Южном Урале от ковидной пневмонии умер еще один человек

На утро 9 мая в Челябинской области подтверждены 1 тысяча 58 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтвержден 91 новый случай. Один человек скончался: женщина 68 лет умерла от ковидной пневмонии.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 09.05.20
Сначала разрешат гулять: Роспотребназдор определился с поэтапным выходом страны из коронавирусных ограничений. / «Отметим широко и торжественно»: Путин пообещал провести полноценные торжества в честь Дня Победы. / Это сложное слово Победа. Спецпроект РИА Новый День «Язычник». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube