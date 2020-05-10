В Челябинской области растет число погибших при заражении COVID-19

В Челябинской области растет число погибших при заражении коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, 9 мая умерла 76-летняя женщина. Причина смерти: пионефроз с исходом в урологический сепсис (COVID-19 сопутствующее).

Всего в регионе подтверждены 1 тысяча 138 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявлено 80 новых случаев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.05.20

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