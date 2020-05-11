Число зараженных COVID-19 на Южном Урале выросло почти на сотню

На утро 11 мая в Челябинской области подтверждены 1 тысяча 232 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост зараженных за сутки – 94 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за время пандемии умерли 12 человек, инфицированных COVID-19, 8 из них – от основного заболевания.

Выписаны из больниц 301 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.05.20

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