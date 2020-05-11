В Челябинской области смягчать ограничения пока не собираются, режим повышенной готовности продлен

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 31 мая. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость коронавирусом в регионе выше, чем в среднем по стране – порядка 7% – 8%. При этом в области высокая выявляемость заболевания, что позволяет не допускать тяжелого течения болезни.

«Есть три четких критерия выхода из режима ограничений. Они едины для всех регионов нашей страны, для них есть конкретные числовые показатели, – отметили в правительстве. – Первое – это коэффициент распространения. Для его расчета используются данные по числу заболевших в области в сутки за последние 8 дней. Чтобы ослабить ограничения, число заболевших за последние четыре дня должно быть меньше числа заболевших за предыдущий аналогичный период».

«У нас за последние 4 дня прирост достаточно высокий. По этому критерию мы, к сожалению, пока не приходим к возможности смягчать наш режим», – заявил Алексей Текслер.

Второй показатель: свободный коечный фонд для больных коронавирусом. Чтобы облегчить режим, свободными должны быть не менее 50%. По этому показателю в Челябинской области на сегодня свободны более 50% коек.

Третий индикатор: охват тестированием на коронавирус. В Челябинской области на 100 тысяч населения приходится более 70 тестов.

«Рассмотрев всю ситуацию в динамике, штаб принял решение в целях защиты здоровья наших граждан продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Ограничения, которые действуют сегодня в регионе, сохраняются. Уже в конце этой недели мы рассмотрим возможность смягчения режима. Все зависит от динамики заболеваемости в ближайшие дни», – сообщил Алексей Текслер.

Школьники и студенты с 12 мая продолжат учиться дистанционно. Это касается и выпускников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.05.20

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