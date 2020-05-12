Южноуральский минздрав сообщил свежую статистику по COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, всего с начала эпидемии на Южном Урале зафиксировано 1 тысяча 289 случаев заболевания COVID-19. 311 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 12 человек умерли.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 12.05.20
На Челябинскую область надвигаются ливни, грозы и град. / В Челябинской области смягчать ограничения пока не собираются, режим повышенной готовности продлен. / Число зараженных COVID-19 на Южном Урале выросло почти на сотню. Читать дальше
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