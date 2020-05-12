Число безработных на Южном Урале за первые дни мая выросло почти на 12%

Число безработных на Южном Урале за первую декаду мая выросло почти на 12%.
Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении по труду и занятости Челябинской области, по итогам апреля на учете стояли 37 тысяч 880 человек. На сегодняшний день на учете в центрах занятости населения состоит более 45 тысяч человек. В течение первых 10 дней мая на учет встали более 4,5 тысяч. Статус безработного имеют около 42,5 тысяч. При этом количество вакансий едва превышает 20 тысяч.
Обещанные выплаты по безработице в связи с коронавирусом в размере 15 тысяч рублей пока получили лишь 4,6 тысяч безработных.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 12.05.20
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