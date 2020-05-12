«Мойте чаще руки»: в поселке под Челябинском жители две недели живут без воды

Жители копейского поселка снова остались без нормального водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все майские праздники обитатели поселка Старокамышинск (Копейск) провели практически без воды. Ежедневные отключения чередовались со снижением давления, в результате которого большую часть суток жильцы верхних этажей оставались без живительной влаги.

Проблема водоснабжения поселка имеет многолетнюю историю. Десятилетиями жители Старокамышинска жалуются на постоянные отключения воды. Последние два года старокамышинцы бомбардировали жалобами множество инстанций, начиная с мэрии Копейска и заканчивая приемной президента России.

Однако результатов особых не было. Зато чиновники различных уровней рапортовали об успешном разрешении проблемы. Так, в прошлом году в мэрии заявили о строительстве дублирующей ветки водопровода на наиболее аварийном его участке между поселком Новосинеглазовский (Челябинск) и копейскими населенными пунктами. Дело в том, что и Челябинск, и Копейск снабжаются водой МУП ПОВВ, принадлежащим властям областного центра.

На строительство из региональной казны было выделено более 30 миллионов рублей. К концу 2019 года его должны были закончить.

Но с наступлением теплых дней в уже нынешнем году результата потраченных 30 миллионов жители Старокамышинска не почувствовали. В конце апреля из кранов копейчан потянулась узкая струйка воды. Оказалось, что давление снижено в результате порыва все на том же водоводе, для части которого и планировалось построить дублер. Нормальное водоснабжение не восстановлено до сих пор. Даже День Победы жители поселка встречали «насухую».

Воду дают вечером и утром на 2-3 часа, причем идет она тонкой струйкой, особенно на верхних этажах. Формально заявляется, что вода отключена с 13:00 до 17:00. Однако, по словам старокамышенцев, вечером 11 мая на верхних этажах она появилась около 20:00, при этом с очень плохим напором. Сегодня же утром исчезла полностью в 8:00-9:00, причем и до этого шла еле-еле.

В МУП ПОВВ не скрывают, что нормального водоснабжения старокамышинцам придется ждать очень долго. По словам сотрудников предприятия, восстановить рабочее давление планируется не раньше, чем будут устранены все аварии.

Видимо, в принадлежащем мэрии Челябинска МУП ПОВВ сочли пандемию коронавируса очень удачным моментом для того, чтобы оставить копейчан без воды. Мол, власти сейчас заняты COVID-19, а жители повозмущаются и успокоятся.

И двухнедельное бездействие чиновников в этом только убеждает. Старокамышинцам же приходится горько шутить. «Чаще мойте руки, говорят они нам, – пишут южноуральцы в соцсетях, вспоминая рекомендации медиков по профилактике коронавирусной инфекции. – Интересно, чем?» И уже высказывают опасения, как бы вместо коронавируса в поселок не нагрянула эпидемия кишечных инфекций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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