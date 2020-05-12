В южноуральском поселке нашли тело младенца

В Челябинской области в реке нашли тело новорожденного ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп новорожденного жительница Миасса обнаружила в реке Атлян в поселке Нижний Атлян, расположенного на территории городского округа.

«Это было около 12:30 часов дня. Я в этот момент гуляла с собакой, – цитирует telegram-канал «Наш Челябинск» женщину. – Потом, когда ее отпустила с поводка, увидела, что она что-то тащит из воды непонятное. А когда подошла ближе, то увидела ноги ребенка. Он был прям в воде, мертвый ребенок».

СКР начал доследственную проверку. По предварительной информации, ртело могло пробыть в реке несколько дней. В настоящее время следователи выясняют, была ли смерть младенца насильственной и кто его мать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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