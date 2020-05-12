В Челябинске инфицированные коронавирусом пожаловались на более чем скудное питание в больнице

В Челябинске разразился очередной медицинский скандал. Точнее – околомедицинский: пациенты коронавирусного отделения пожаловались на мизерные порции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы на скудный рацион поступили и ГКБ №8: пациенты, зараженные коронавирусом, сообщили, что на обед им дают крошечную тарелку супа и 25 макаронин – «ракушек».
В медучреждении заявляют, что питание «коронавирусных» организовано, исходя из стандартных диет.
Однако на самом деле все оказалось не совсем так.
«Сегодня в ГКБ 8 работает комиссия Минздрава, – сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, – По моим данным, буфетчица расписалась за меньшее количество приготовленной пищи, ну, а дальше, делила между всеми из того, что было. В деталях разбирается и прокуратура. И если главный врач не контролирует ситуацию у себя в учреждении, где возможно такое поведение персонала, он должен понести ответственность».
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 12.05.20
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