Пожары поглотили почти две тысячи гектаров южноуральских лесов

В Челябинской области зафиксировано почти две сотни лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, за минувшие майские праздники на Южном Урале ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 270 гектаров.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Каслинского, Красноармейского, Кунашакского, Миасского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. На тушении было задействовано 242 человека и 68 единиц техники.

«В выходные боролись с крупным лесным пожаром в Кунашакском районе, перешедшим с земель иных категорий. Причина прежняя – человеческий фактор. Благодаря оперативной и слаженной работе всех служб, задействованных в тушении, нам удалось избежать угрозы населенным пунктам. Но расслабляться рано. На территории всей области сохраняется 4-5 класс пожарной опасности. Соблюдать правила обращения с огнем в лесу важно в течение всего пожароопасного сезона», – сказал начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 185 лесных пожаров на площади 1780 гектаров.

Напоминаем, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в 2 и более раз. На граждан штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей и на юридических – 300-500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.05.20

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