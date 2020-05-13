На одном из участков трассы М-5 «Урал» на полгода ограничат движение

На одном из участков трассы М-5 «Урал» в Челябинской области на полгода ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения в виде снижения скорости и реверсивного движения вводятся с 30 мая по 20 ноября на 1751-м километре в районе Златоуста.

В это время будет проводиться капитальный ремонт моста через газопровод.

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.05.20

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