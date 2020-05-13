2,7 тысячи южноуральцев пострадали от нападения клещей. Каждый третий – ребенок

В Челябинской области от нападения клещей пострадали почти 2700 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 8 мая в медицинские организации региона обратилось 2674 пострадавших от укуса клещей, в том числе 881 ребенок. За аналогичный период 2019 года пострадало 2623 человека. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др., обработано 504,5 га. К очистке территорий допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита.

Прививки против клещевого энцефалита получили 24150 жителей области. В связи с неблагополучием по коронавирусной инфекции вакцинация проводится в медицинских организациях по предварительной записи, а также выездными бригадами при соблюдении требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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