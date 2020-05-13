В Челябинской области скончались еще два человека, зараженных COVID-19

В Челябинской области скончались еще два человека, зараженных коронавирусом. И это снова женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, 66-летняя женщина умерла от ковидной пневмонии. Второй погибшей было 82 года, она страдала сердечной недостаточностью, COVID-19 стал сопутствующей инфекцией.

Таким образом, сначала эпидемии на Южном Урале скончались 14 человек, инфицированных коронавирусом.

Всего в регионе подтверждены 1 тысяча 333 случая заражения, 44 из них – за последние сутки.

12 мая их больницы выписали 49 излечившихся от инфекции.

Отметим, что губернатор Алексей Текслер назвал в числе основных показателей для смягчения ограничений превышение числа выписавшихся над заболевшими и снижение ежедневного прироста зараженных.

Челябинск, Павел Зварзин

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